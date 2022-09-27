Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Ленинградской области отменили мобилизацию 19 жителей региона, сообщил 27 сентября губернатор Александр Дрозденко.

t. me/lenobladminka Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, на очередном заседании региональной комиссии по частичной мобилизации были рассмотрены обращения, жалобы как самих мобилизованных, так и их ближайших родственников.

«В рамках рассмотрения было принято решение по 19 призывникам аннулировать повестки по призыву и направить обратно домой», — сообщил Дрозденко, уточнив, что основаниями для решения комиссии стали документы, подтверждающие состояние здоровья, многодетность мобилизованных (четыре и более детей), наличие брони, превышение призывного возраста и другое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 28 сентября во всех районах области пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона. В ходе встреч с родственниками призывников представители военных комиссариатов, муниципальных и региональной администрации ответят на все вопросы родных: от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.