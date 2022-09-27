Воронеж, , 17:41 — REGNUM Отопительный сезон в Воронеже стартует с 3 октября, сообщил в телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

Батарея

«С учетом резкого ухудшения погодных условий, прогнозируемого с середины следующей недели, дал указание всем службам и ведомствам, ресурсоснабжающим и обслуживающим жилье организациям, готовиться к скорому началу отопительного периода. Он стартует в Воронеже уже с 3 октября для всех категорий объектов, необходимый для этого документ готовим к выпуску», — написал Кстенин.

Мэр отметил, что пуск тепла с учетом проведения необходимых пусконаладочных работ на внутренних сетях жилых домов и соцобъектов должен занять не более двух недель.

При этом пуск тепла на ряде соцобъектов, в соответствии с заявками, в Воронеже начали уже с середины сентября.

По прогнозу Росгидрометцентра, со среды, 28 сентября, в Воронеже резко потеплеет — днём будет до +18, а к 1 октября потеплеет до +20. В день начала отопительного сезона, 3 октября, в Воронеже прогнозируется +18.