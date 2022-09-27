Москва, 27 сентября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Обсуждаемая в ЕС идея о том, что для принятия решения не нужно единство мнений всех стран, а достаточно мнения квалифицированного большинства, плохо закончится для Евросоюза, написала 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Отметив, что эта идея стала главной на «Конференции о будущем Европы», в рамках которой якобы «простые европейцы» «просили своих руководителей перестать бесконечно тянуть, пока будут учтены мнения всех граждан и стран ЕС, и вступить на путь «истинной демократии»".

Мария Захарова «Понятно, что всё это — срежиссированная в Брюсселе постановка, призванная преподнести отход от правила консенсуса в качестве якобы воли народа».

Российский дипломат пояснила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также её команда не могут смириться с тем, «что не все в Европе готовы сегодня плясать под американскую дудку». Между тем взять и изменить процедуру, перейдя «от консенсуса к голосованию», невозможно, если следовать базовым документам Евросоюза.

Мария Захарова «В Брюсселе должны понимать, что отход от консенсуса подорвёт всю юридическую и даже философско-политическую базу Евросоюза».

Она напомнила, что Запад полностью дискредитировал понятие «большинства» и «меньшинства», как и процедуру голосования как таковую. Что же касается истинной демократии, она «отличается от ложной тем, что учитывает мнение не только большинства, но и меньшинства».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ЕС обсуждается идея перехода на новый механизм принятия решений, чтобы уйти от принятой в Евросоюзе нормы, когда каждая из его стран может накладывать вето на общие инициативы. Идею продвигает Берлин.