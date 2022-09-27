Минск, , 19:45 — REGNUM Министр иностранный дел Белоруссии Владимир Макей выдаёт желаемое им за действительное, когда говорит, что Белоруссия не нуждается в размещении военных баз России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября рассказал публицист Константин Двинский.

Владимир Макей Mfa.gov.by

«От Макея нельзя было ожидать ничего другого. Он давно считается агентом Запада в белорусской власти, и ему, конечно, не нужны российские базы. Они нужды белорусским гражданам для обеспечения их безопасности. Ситуация в нашем регионе сейчас взрывоопасная. Белоруссии грозит нападение со стороны [б. УССР] и Польши. Справится белорусская армия в одиночку с агрессией НАТО? Или, может быть, выпускник Дипломатической академии МИД Австрии Владимир Макей в тайне ждёт, когда на белорусскую землю ступит натовский сапог?» Константин Двинский

По мнению политолога, позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко не тождественна позиции Макея. «Лукашенко терпит прозападного министра иностранных дел из-за того, что тот умеет вести переговоры с Западом. При этом Александр Григорьевич уравновешивает здравым смыслом прозападные устремления своего министра. И решение о российских базах, разумеется, будет приниматься на уровне президента. Я думаю, Лукашенко не будет ставить под угрозу безопасность своих граждан и решит положительно вопрос об углублении военного сотрудничества в рамках Союзного государства», — заявил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Макей 26 сентября заявил, что, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, Белоруссия пока не нуждается в размещении российских военных баз на своей территории.