Минск, 27 сентября 2022, 19:45 — REGNUM Министр иностранный дел Белоруссии Владимир Макей выдаёт желаемое им за действительное, когда говорит, что Белоруссия не нуждается в размещении военных баз России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября рассказал публицист Константин Двинский.
По мнению политолога, позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко не тождественна позиции Макея. «Лукашенко терпит прозападного министра иностранных дел из-за того, что тот умеет вести переговоры с Западом. При этом Александр Григорьевич уравновешивает здравым смыслом прозападные устремления своего министра. И решение о российских базах, разумеется, будет приниматься на уровне президента. Я думаю, Лукашенко не будет ставить под угрозу безопасность своих граждан и решит положительно вопрос об углублении военного сотрудничества в рамках Союзного государства», — заявил Двинский.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Макей 26 сентября заявил, что, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, Белоруссия пока не нуждается в размещении российских военных баз на своей территории.