Старый Оскол, Белгородская область, 27 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Горячее питание организовала 27 сентября администрация округа у пункта мобилизации, который развёрнут в Центре молодёжных инициатив Старого Оскола Белгородской области.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Раздача бесплатного чая

На площади перед пунктом сбора развернули полевые кухни. Мобилизованных и тех, кто их провожает, угощают кашей и горячим чаем. Три автобуса, простояв у ЦМИ несколько часов уехали пустыми, а военнослужащих отправили по домам до 30 сентября. Порядка 15 человек направили к месту подготовки на микроавтобусе, сообщает «9 канал Старый Оскол».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что отправка резервистов в пункты сбора будет осуществляться только после подтверждения принимающей стороны.