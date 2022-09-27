Вашингтон, 27 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск будет допрошен 6 и 7 октября под присягой адвокатами социальной сети Twitter, которая готовится к суду из-за попытки миллиардера отказаться от сделки о поглощении за $44 миллиарда, сообщает 27 сентября Reuters со ссылкой на судебное заявление.

Emily Shanklin Илон Маск

Первоначально планировалось, что Маск даст интервью адвокатам компании на текущей неделе. Отметим, что причина переноса интервью не уточняется.

Ожидается, что адвокаты Twitter воспользуются показаниями Маска и позже попытаются доказать, что бизнесмен отказывается от сделки из-за падения финансовых рынков. Сам Маск утверждает, что он передумал покупать компанию из-за того, что Twitter якобы не раскрыла полную информацию о количестве ботов, а также скрыла недостатки в системе безопасности.

Генеральный директор SpaceX и Tesla надеется, что судья позволит ему разорвать сделку без штрафных санкций, в то время как Twitter требует, чтобы он все-таки довёл сделку до конца.

Напомним, что начало пятидневного судебного процесса запланировано на 17 октября в Уилмингтоне, штат Делавэр.