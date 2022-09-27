Уфа, , 17:36 — REGNUM Строительство проблемного дома в жилом комплексе «Белая река» возобновят в ближайшее время в Уфе. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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«26 сентября 2022 года Арбитражный суд Башкирии принял решение о признании бывшего застройщика жилого комплекса ООО «Герал» банкротом. Это значит, что новый застройщик в ближайшее время возобновит на объекте строительные работы, и дольщики смогут получить ключи от своих долгожданных квартир», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры региона Артема Ковшова.

Отмечается, что в этом жилом комплексе застройщик возобновит строительство секций «В» и «Г». Ключи от своих квартир ждут 385 семей.

Напомним, в четвертом квартале 2020 года были введены в эксплуатацию секции «А» и «Б» ЖК «Белая река». Тогда ключи от своих квартир получили 515 человек.

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