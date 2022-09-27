Донецк, , 17:33 — REGNUM В результате обстрелов боевиками киевского режима в ДНР осталась без электроснабжения шахта имени Засядько, сообщает 27 сентября министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

В шахте

На данный момент из-за повреждения электросетей под землей остаётся 21 человек. По предварительным данным, пострадавших среди горняков нет.

«В 15:41 в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А. Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 21 человек», — указано в сообщении ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Мастерицы из Югры вяжут тёплые вещи для участников спецоперации