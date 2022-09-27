В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта, горняки застряли под землей
Донецк, 27 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В результате обстрелов боевиками киевского режима в ДНР осталась без электроснабжения шахта имени Засядько, сообщает 27 сентября министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.
В шахте
На данный момент из-за повреждения электросетей под землей остаётся 21 человек. По предварительным данным, пострадавших среди горняков нет.
«В 15:41 в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А. Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 21 человек», — указано в сообщении ведомства.