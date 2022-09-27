Магнитогорск, Челябинская область, 27 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 27 сентября отправили в армию группу мобилизованных граждан. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Всего уехали 46 человек. Их провожали под Гимн России и марш «Прощанье славянки». В ближайшее время им предстоит обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, также группу мобилизованных отправили в Челябинске. Напомним, частичная мобилизация началась 21 сентября.