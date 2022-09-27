Таллин, , 17:27 — REGNUM Прокуратура Эстонии квалифицировала как несчастный случай трагическое происшествие в Тарту (юго-восток страны, второй город страны), в котором подросток погиб после падения с самоката. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV.

Самокат Pixabay.com

По решению госоргана, уголовное производство прекращено. Уточняется, что 13-летний мальчик умер в частном доме в Ихасте в Тарту утром 24 июня, попытки спасти его жизнь, предпринятые его друзьями и экипажем «скорой помощи», не увенчались успехом.

Полиция выяснила, что предшествовавшим вечером подросток был у себя дома с друзьями без взрослых, и на вечеринке также употреблялся алкоголь. Проводив около полуночи домой свою подругу, мальчик на обратном пути упал с электросамоката и ударился головой. Шлема на нем не было.

Хотя молодой человек дома почувствовал себя плохо и его начало тошнить, что является симптомами травмы головы, он отказался от предложения друзей вызвать «скорую помощь», поскольку внешние повреждения не выглядели слишком серьезными, и он не хотел неприятностей. Кроме того, плохое самочувствие и тошноту списали на употребление алкоголя.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала сильная травма головы. Это первый трагический случай с подростками, катающимися на самокатах, в Эстонии.