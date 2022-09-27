Москва, , 17:27 — REGNUM Рост мировых цен на энергоносители может привести к повсеместному неконтролируемому удорожанию продуктов питания, нарушению продовольственной безопасности и социальным волнениям, что, в свою очередь, может вызвать геополитические и структурные экономические изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Инфляция Pixabay.com

«Поскольку российская экономика была значительно интегрирована в глобальную на уровне поставок как изделий, так и компонентов и частей, то инфляция у торговых партнёров будет приводить и к инфляции в РФ, — сказал Аким. — Ужесточение кризиса и глобальных финансовых условий может вызвать резкое увеличение долгового кризиса в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, которые также являются торговыми партнёрами РФ. Возобновление вспышек COVID-19 и последующие локдауны могут еще больше подавить рост Китая, что, безусловно, может повлиять на развитие российской экономики».

По его словам, эскалация геополитической раздробленности может помешать прогнозированию глобальной торговли и сотрудничества.

«В вероятных альтернативных сценариях, когда некоторые из этих рисков материализуются, инфляция вырастет, а глобальный рост замедлится. В соответствии с этими сценариями и в США, и в ЕС в 2023 году будет наблюдаться падение с негативными последствиями для остального мира. Это определяет как состояние сырьевых рынков, так и сельскохозяйственных, которые следуют за общим трендом, что, в свою очередь, определяет непредсказуемость ВВП. Колебания курса рубля от 51 до 120 в течение одного года подтверждают тезис о непредсказуемости ВВП в таких условиях», — сказал Аким и подчеркнул, что масштаб санкций и обоюдных экономических ударов не может быть спрогнозирован экономистами и соответственно корректно отражен в ВВП прогнозах.

При этом он призвал не забывать, что манипуляции со статистикой ВВП, порождаемые соблазном преувеличивать (или преуменьшить), насколько хорошо работает экономика, могут привести к экономической и политической неэффективности, так как ВВП, который должен быть инструментом измерения «превращается в инструмент пропаганды».

Напомним, как сообщалось ранее, согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП России в 2022 году сократится на 5,5%, в 2023 году — на 4,5%.