Астана, 27 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Beeline Казахстан прекратит трансляцию 15 российских телеканалов с 5 октября, сообщили 27 сентября в пресс-службе телекоммуникационной компании. Трансляция прекращается на «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV.

Iguides.ru «Билайн»

Удалённые каналы: «Россия 24», «Россия К», «Победа», «Дом кино», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «РТР Планета», «О!», «Карусель International», «Музыка Первого», «Время: далёкое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD» и «Бобёр».

Вместо них будет идти трансляция каналов «Еда Премиум HD», «1HD music», «Еврокино» и «Любимое Кино». Кроме того, в подписке TV 100 на BeeTV будет 13 региональных каналов.