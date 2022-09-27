Париж, 27 сентября 2022, 17:23 — REGNUM Военный бюджет Франции в 2023 году будет увеличен и составит порядка 44 млрд евро, сообщается 27 сентября в коммюнике французского министерства вооруженных сил.
Отмечено, что военный бюджет наращивается уже шестой год подряд.
«В 2023 году бюджет французской армии будет увеличен в шестой раз подряд и составит 43,9 млрд евро», — указано в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что по сравнению с 2022 годом бюджет вооруженных сил Франции вырастет на три млрд евро.
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