Париж, 27 сентября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Военный бюджет Франции в 2023 году будет увеличен и составит порядка 44 млрд евро, сообщается 27 сентября в коммюнике французского министерства вооруженных сил.

Joe_Hillsund Боец Иностранного легиона Франции

Отмечено, что военный бюджет наращивается уже шестой год подряд.

«В 2023 году бюджет французской армии будет увеличен в шестой раз подряд и составит 43,9 млрд евро», — указано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что по сравнению с 2022 годом бюджет вооруженных сил Франции вырастет на три млрд евро.