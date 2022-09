Лос-Анджелес, США, , 17:20 — REGNUM Американский актёр Том Круз хвастался футбольным стадионом, построенным саентологами, перед спортсменом Дэвидом Бекхэмом. Об этом рассказал бывший исполнительный директор Международной Церкви Саентологии Майк Риндер в своей книге — передаёт Page Six.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

По словам Риндера, стадион должен был впечатлить футболиста и помочь Крузу обратить Бекхэма в саентологию. «Он был построен только с одной целью: чтобы Том Круз мог уговорить своего друга Дэвида приехать в Голд (штаб-квартира церкви в Сан-Хасинто, США — ИА REGNUM). Это так и не произошло», — пишет бывший директор Церкви.

Ранее Майк Ридндер анонсировал свои мемуары «Миллиард лет: мой побег из жизни в высших эшелонах саентологии» (A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology). В книге он рассказывает о том, как был одним из высокопоставленных управленцев в Церкви Саентологии и «раскрывает секреты внутренней работы могущественной организации».

Напомним, что Том Круз является открытым последователем Церкви саентологии. С религиозным движением его познакомила его бывшая жена Мими Роджерс в 1990 году.

