Великий Новгород, 27 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. На четырех избирательных участках Новгородской области завершилось голосование на референдумах по вопросу воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили 27 сентября в пресс-службе избирательной комиссии Новгородской области.

vk.com/ikno53 Голосование на референдуме.

Напомним, что избирательные участки для беженцев из указанных регионов быв. УССР 27 сентябрях работали до 16:00 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беженцы и уроженцы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могли принять участие и отдать свой голос «за» и ли «против» вхождения в состав РФ с 23 по 27 сентября. Предварительно итоги голосования объявят вечером 27 сентября.