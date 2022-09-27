Волгоград, 27 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Пропускной режим усиливается во всех муниципальных образовательных учреждениях Волгограда с 27 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Елена Молчанова ИА REGNUM По периметру школа обнесена забором с несколькими входами.

В здания школ теперь допускаются только учащиеся и сотрудники образовательных учреждений. Родители учеников и воспитанников при необходимости должны согласовывать свой визит с педагогом. Кроме того, с сотрудниками и учащимися школ проведут внеочередных инструктажи для отработки алгоритмов действий в случае нештатных ситуаций.

По данным мэрии, 100% муниципальных образовательных учреждений оснащены тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября вооружённый мужчина ворвался в школу №88 Ижевска, открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Погибли 17 человек, в том числе дети, пострадали — 24.