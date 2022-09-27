Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Линии метрополитена в Санкт-Петербурге целиком оснастили мобильной связью и интернетом. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина.

Пассажиры в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Метро оказалось полностью покрыто сотовой связью после того, как крупный мобильный оператор запустил её на Фрунзенско-Приморской линии, а также в тоннелях между станциями «Беговая», «Зенит» и «Приморская».

«Произошло то, к чему Санкт-Петербург стремился полтора года — завершилось техническое оснащение всех веток и тоннелей метрополитена инфраструктурой мобильной связи и интернета. В метро миллионы петербуржцев и гостей города проводят большое количество времени», — сообщил Станислав Казарин.

Теперь пассажиры метро могут пользоваться услугами связи на всех уровнях: в вестибюле, на станциях и эскалаторах и во время следования в тоннелях к месту назначения.

«Строительство выполнялось в условиях действующего метрополитена без ограничений для перевозочного и технологического процессов. Итог общей работы — это достойное дополнение сервисов, которыми может пользоваться каждый пассажир во время поездки в метро», — сказал глава СПБ ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

Самым загруженным перегоном стал участок «Адмиралтейская» — «Спортивная», там за неделю прокачивают более 1 Тб трафика, а самым загруженным вестибюлем стал вестибюль станции «Садовая» — более 3,4 Тб интернета.

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