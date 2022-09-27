Нягань, Югра, 27 сентября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Нягани (Югра) участницы общественной организации «Росток» решили поддержать военных, которые участвуют в спецоперации. Они вяжут нашим воинам шерстяные носки на зиму, сообщает пресс-служба горадминистрации северного города.

Пресс-служба горадминистрации Нягани Тёплые носки для воинов

Жители Нягани поставляют рукодельницам пряжу. Присоединиться к акции могут все желающие.

«Вяжем для солдат тёплые носки, чтобы окружить их материнской и сестринской заботой. Для кого-то эти ребята по возрасту как сыновья, для кого-то как братья или внуки. Мужчины сейчас находятся на передовой, сражаясь за наше благополучие и самое меньшее что мы, женщины, можем сейчас для них сделать — это взяться за спицы и, вкладывая в работу всю свою любовь, связать для них замечательные теплые носки. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям тепло из дома получит как можно больше солдат», — отметила руководитель общественной организации «Росток» Ольга Помелова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ямальские мастерицы изготавливают обереги для воинов, которые участвуют в специальной военной операции.