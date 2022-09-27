Москва, , 17:05 — REGNUM Заслуженный артист России, эстрадный певец и хореограф Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Об этом 27 сентября сообщил журналистам его арт-директор Сергей Горох.

По его словам, артист был обнаружен мёртвым в своей квартире на Краснопролетарской улице.

Более десяти лет назад Борис Моисеев перенёс инсульт, после чего так и не смог вернуться к прежней жизни. Информации о его состоянии в последние годы поступало крайне мало. Сообщалось, что Моисеев испытывает серьёзные финансовые трудности, поскольку все накопленные им средства ушли на лечение, а пенсионные выплаты, которые он получал, были невелики.

За свою творческую карьеру Борис Моисеев выпустил более десяти музыкальных альбомов, был многократным лауреатом музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». Моисеев также известен как киноактёр — за четыре десятилетия он сыграл роли в 16 кинофильмах.