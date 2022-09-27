В ходе спецоперации ликвидирован командир «Азова»* Безоглюк
*запрещённая в России организация
Киев,
27 сентября 2022, 17:05 — REGNUM Заместитель командира нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по боевой и спецподготовке Игорь Безоглюк ликвидирован в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, сообщает 27 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Операция Z
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Уточняется, что подполковник ВСУ Безоглюк ликвидирован российскими войсками накануне, 26 сентября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Запорожской области была в ходе СВО ликвидирована группа бандеровских диверсантов.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.