* запрещённая в России организация

Киев, 27 сентября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Заместитель командира нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по боевой и спецподготовке Игорь Безоглюк ликвидирован в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, сообщает 27 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Уточняется, что подполковник ВСУ Безоглюк ликвидирован российскими войсками накануне, 26 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Запорожской области была в ходе СВО ликвидирована группа бандеровских диверсантов.