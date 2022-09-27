Саратов, , 17:50 — REGNUM В конце сентября в Саратовскую область приедет еще одна группа вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик в количестве 100 человек. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Эвакуация жителей ЛНР Официальный сайт МВД ЛНР

В настоящее время в Саратовской области проживают 749 человек из Донбасса и других территорий б. УССР. Губернатор Роман Бусаргин встретился сегодня с жителями Донбасса в пансионате «Сокол». Здесь разместили 250 человек, за последний месяц приехали 95 граждан, многие — с детьми.

«Детей необходимо оперативно устроить в школы и детсады. Провести необходимые медицинские осмотры, прививки, оформить медкарты. Где требуется — предложить помощь психологов, потому что дети приехали из очага боевых действий, это большой стресс. Сопровождать будем каждого человека» , — заверил Бусаргин.

Напомним, на территории Саратовской области в дни референдумов организовали участки для голосования вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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