Стокгольм, , 17:09 — REGNUM Шведские сейсмологи зарегистрировали два подводных взрыва в районе газопроводов «Северный поток», сообщает 27 сентября телеканал SVT со ссылкой на шведский сейсмоцентр.

Газопровод «Северный поток» Latitude

Мощность взрывов пока не уточняется.

Напомним, ранее компания Nord Stream 2 AG заявила о фиксации снижения давления на обеих нитках «Северного потока».

В свою очередь, морское управление Дании заявило об утечке газа в районе острова Борнхольм, которая «может представлять опасность для судоходства».

Позднее европейские и американские СМИ сообщили о двух утечках газа на маршрутах подводных газопроводов — в экономической зоне Швеции и в экономической зоне Дании.

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