Стокгольм, 27 сентября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Шведские сейсмологи зарегистрировали два подводных взрыва в районе газопроводов «Северный поток», сообщает 27 сентября телеканал SVT со ссылкой на шведский сейсмоцентр.

Latitude Газопровод «Северный поток»

Мощность взрывов пока не уточняется.

Напомним, ранее компания Nord Stream 2 AG заявила о фиксации снижения давления на обеих нитках «Северного потока».

В свою очередь, морское управление Дании заявило об утечке газа в районе острова Борнхольм, которая «может представлять опасность для судоходства».

Позднее европейские и американские СМИ сообщили о двух утечках газа на маршрутах подводных газопроводов — в экономической зоне Швеции и в экономической зоне Дании.