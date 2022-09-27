Петрозаводск, , 17:10 — REGNUM В Республике Карелия завершился четвертый, финальный день голосования на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, большинство голосовавших жителей республик, оказавшиеся сейчас в Карелии, отдали свой голос «за», сообщили 27 сентября в пресс-службе избирательной комиссии Карелии.

Референдумы по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ. t. me/izbircompskov

Напомним, что референдумы проходили на протяжении четырех дней — 23 по 27 сентября. Проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих областей. В Карелии материально-техническое и консультативное содействие участковым комиссиям оказывает ЦИК РК.

«За первые четыре дня уже проголосовали 86,89% граждан ДНР, в ЛНР — 83,61%, в Запорожской области — 66,43%, в Херсонской области — 63,58%», — говорится в сообщении, данные подсчета голосов отправлены в избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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