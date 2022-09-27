27 сентября 2022 | Время чтения меньше минуты

Василий Иванов, , 19:23 — REGNUM Москвичи несут цветы и игрушки к народному мемориалу у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После трагедии в ижевской школе № 88 в Москве был создан стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики по адресу Октябрьский переулок, 9. Сюда несут цветы, свечи и игрушки. Выразить соболезнования приходят люди разного возраста, приводят с собой своих детей.

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Муниципальный депутат Екатерина Бакашева Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM