Василий Иванов,
27 сентября 2022, 19:23 — REGNUM Москвичи несут цветы и игрушки к народному мемориалу у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
После трагедии в ижевской школе № 88 в Москве был создан стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики по адресу Октябрьский переулок, 9. Сюда несут цветы, свечи и игрушки. Выразить соболезнования приходят люди разного возраста, приводят с собой своих детей.
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Муниципальный депутат Екатерина Бакашева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM