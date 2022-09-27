Челябинск, 27 сентября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Челябинске иностранца осудили за изнасилование и убийство молодой женщины. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Также ему вменяли похищение паспорта, кражу и насильственные действия сексуального характера. Установлено, что преступления он совершил утром 13 сентября 2021 года в квартире потерпевшей.

Из квартиры он похитил деньги, другое имущество и паспорт. Суд назначил ему 16 лет в исправительной колонии строгого режима.

Также удовлетворены исковые требования родственника погибшей. Осуждённый обязан заплатить ему 997 тыс. рублей компенсации морального вреда.