Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершился финальный день голосования на референдумах по воссоединению с Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей быв. УССР, сообщили 27 сентября в пресс-службе избирательной комиссии города.

Бюллетень голосования на референдумах по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. t. me/izbircompskov

Напомним, проголосовать беженцы из освобожденных территорий бывшей УССР в Петербурге могли с 23 сентября на пяти участках города. Голосование 27 сентября завершилось в 16:00 мск.

Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург», на избирательные участки в Доме национальностей Петербурга жители ДНР приходили целыми семьями.

«Ждали этого дня с такой жаждой — присоединения — что это нельзя передать. Я русская, мама русская, сын русский — мы русские люди, мы хотим жить все вместе с россиянами», — рассказала участница референдума Алла Корсакова.

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