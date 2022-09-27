Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершился финальный день голосования на референдумах по воссоединению с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей быв. УССР, сообщили 27 сентября в пресс-службе избирательной комиссии города.

t. me/izbircompskov Бюллетень голосования на референдумах по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Напомним, проголосовать беженцы с освобожденных территорий бывшей УССР в Петербурге могли с 23 сентября на пяти участках города. Голосование 27 сентября завершилось в 16:00 мск.

Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург», на избирательные участки в Доме национальностей Петербурга жители ДНР приходили целыми семьями.

«Ждали этого дня с такой жаждой — присоединения, — что это нельзя передать. Я русская, мама русская, сын русский — мы русские люди, мы хотим жить все вместе с россиянами», — рассказала участница референдума Алла Корсакова.