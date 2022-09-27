Москва, , 16:50 — REGNUM Угроза США ввести санкции против финансовых организаций, сотрудничающих с российской платежной системой «Мир» привела к тому, что банки Турции стали в массовом порядке отказываться принимать карты «Мир». В результате президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил созвать совещание правительства, на котором он обсудит альтернативы платежной системе «Мир». Он отметил, что вопрос альтернативных вариантов будет прорабатываться совместно с Россией.

Как заявила ИА REGNUM независимый финансовый консультант, кандидат экономических наук Анна Краснопольская, это может быть «экспансия» турецких банков на российский рынок, когда в их филиалах российские граждане смогут получать карты, которыми затем будут расплачиваться в Турции.

«Однако реализация этого сценария имеет два главных аргумента против: Запад также введет санкции против работающих в РФ турецких банков и, с другой стороны, российское финансовое сообщество не будет заинтересовано в активном присутствии иностранных конкурентов. К тому же, вопрос — в самой организации транзакций, а не просто в использовании банковских карт или счетов», — пояснила эксперт.

Во-вторых, что, по мнению Краснопольской, более вероятно, может быть разработана альтернативная российско-турецкая платежная система, которая и будет использоваться при таких расчетах. Эта система формально может считаться турецкой, что позволит ей избежать подпадания под санкции со стороны США и Евросоюза.

«Вариант с использованием в качестве альтернативы китайской системы UnionPay также не стоит сбрасывать со счетов. Эта платежная система работает в более чем 180 странах мира. Впрочем, пока турецкие власти не поясняют, какое именно решение будет принято в итоге. Судя по всему, сейчас турецкое правительство изучает все возможные плюсы и минусы от реализации каждого из сценариев. Но то, что альтернативное решение необходимо, и так понятно», — добавила экономист.