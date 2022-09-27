Плевля, Черногория, , 19:26 — REGNUM Президент Черногории, лидер Демократической парти социалистов Мило Джуканович считает, что наступило время для проведения повторных выборов в Черногории и формирования по их итогам «ответственного и компетентного правительства». Об этом Джуканович заявил 25 сентября в городе Плевля, выступая на заседания Совета молодежи Демократической партии социалистов.

Мило Джуканович

По его словам, Черногории нужно правительство, которое будет работать над созданием гражданского государства и европейской системы ценностей.

«Значит, наступила пара, чтобы в Черногории к власти вернулась Демократическая партия социалистов со своими традиционными коалиционными партнерами», — процитировало издание Vijesti слова Джукановича.

Президент Черногории добавил, что за те два года, которые прошли с парламентских выборов в августе 2020 года, страна многое упустила в сфере экономики и в демократическом развитии.

Напомним, что ранее парламентское большинство направило спикеру парламента Черногории Даниеле Джурович предложение о запуске процедуры импичмента Мило Джукановича. Инициаторы этого предложения сослались на то, что Джуканович нарушил конституцию Черногории, отказавшись назначить новым премьером Черногории Миодрага Лекича.

Отвергнув кандидатуру Лекича, Джуканович также направил Джурович предложение о досрочном прекращении мандата 27-го созыва парламента Черногории.