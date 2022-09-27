Москва, 27 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. «Единым пространством Русской православной церкви» назвал Россию и территорию б. УССР патриарх Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Отметив, что многие теперь пытаются восставать на Русь «и у многих голова закружилась в желании погубить Русь» с её свободой, независимостью, самобытностью, глава РПЦ сказал, что нужно в таких условиях «особенно укрепить себя в вере».

Он отметил, что необходимо «обновить нашу веру, обострить сознание и память», призвав к духовной мобилизации, которая «поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества».

По словам патриарха, духовная мобилизация поможет «полному примирению России» с Киевом, ведь РФ и территория б. УССР «являются единым пространством Русской православной церкви».

Он добавил, что общими усилиями нужно всем одновременно идти «по пути примирения и восстановления того духовного единства, которое и сформировано было в недрах единой РПЦ».