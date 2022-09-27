Москва, , 16:43 — REGNUM Первый результат мобилизации появится где-то 1 ноября, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Пресс-служба правительства Забайкальского края

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«Я предполагаю, что первый результат мобилизации у нас появится где-то 1 ноября», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

«Нам же надо понимать итоги частичной мобилизации, которую мы сегодня объявили. 300.000 — это крайне серьёзное количество, у всех надо восстановить боевые навыки, обеспечить техникой, вооружением, боеприпасами, запасами матсредств, всем необходимым на войне. Это неодномоментный процесс, это будет небыстро», — рассуждает парламентарий.