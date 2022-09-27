Москва, , 16:43 — REGNUM Суммарный сбор зерна в России в этом году может составить рекордные 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

«В нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта», — подчеркнул Владимир Путин.

В совещании приняли участие руководители крупнейших зерновых регионов страны: Краснодарского и Ставропольского краёв и Ростовской области. Докладывая о рекордном кубанском урожае зерна, губернатор края Вениамин Кондратьев отметил высокий уровень обеспеченности аграриев семенами, ГСМ и минудобрениями.

«Как бы мы ни говорили, без минеральных удобрений мы сегодня, конечно, таких бы результатов не добились. И здесь важна не только стабилизация цены, но и своевременная поставка удобрений, это как раз залог успеха», — сказал Вениамин Кондратьев.

По расчетам Минсельхоза России, в текущем году объем закупок удобрений сельхозтоваропроизводителями достигнет 5 млн тонн, из которых на сегодняшний день приобретено, с учетом накоплений, уже 4,6 млн т. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщал ранее президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, план Минсельхоза России по приобретению минеральных удобрений на этот год будет перевыполнен.

«Оставшийся объем уже законтрактован и включен в график производства до конца года. Имеется вся необходимая инфраструктура, чтобы обеспечить проведение сезонных полевых работ на территории всей страны», — отметил Андрей Гурьев.

С сентября 2022 года в России действует обновленная Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. По базовому сценарию правительства экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с 29,5 млрд долларов в 2024 году до 41 млрд долларов в 2030 году. По оптимистическому — в 2024 году объём экспорта составит 30 млрд долларов, а в 2030 году — 47,1 млрд долларов.

Также стратегия ставит задачу вовлечь к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 млн га земли. По мнению Минсельхоза России, к этому времени объем закупки агрохимикатов аграриями необходимо довести до 8 млн тонн.

За последние 10 лет приоритетный российский АПК удвоил потребление минудобрений. Производство ключевых видов минудобрений, применяющихся в АПК, продолжает расти. По данным Росстат, в январе–июле производство азотных удобрений выросло на 2,5%, фосфорных — на 0,4%. А в конце лета ФосАгро, крупнейший в России и Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, заявил о планах увеличить объем производства в этом году на 3-4%.

Прибавка, очевидно, предназначена для российского потребления: в последние годы на российский АПК приходится до трети готовой продукции. А в этом году ФосАгро резко нарастила поставки и промышленным потребителям.

Эксперты отмечают, что компания способна направлять на внутренний рынок до 50% объемов производства, тем более, что компания расширяет сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями. В прошлом году открылся офис сети дистрибуции «ФосАгро-Регион» на Урале. В этом — начала работу 11-я региональная компания «ФосАгро-Регион», ориентированная на регионы Сибири и Дальнего Востока. На фоне динамики реализации экспортного потенциала АПК этих регионов, спрос на современные минеральные удобрения там будет стабильно расти.

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