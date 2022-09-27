Москва, 27 сентября 2022, 16:43 — REGNUM Суммарный сбор зерна в России в этом году может составить рекордные 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.
В совещании приняли участие руководители крупнейших зерновых регионов страны: Краснодарского и Ставропольского краёв и Ростовской области. Докладывая о рекордном кубанском урожае зерна, губернатор края Вениамин Кондратьев отметил высокий уровень обеспеченности аграриев семенами, ГСМ и минудобрениями.
По расчетам Минсельхоза России, в текущем году объем закупок удобрений сельхозтоваропроизводителями достигнет 5 млн тонн, из которых на сегодняшний день приобретено, с учетом накоплений, уже 4,6 млн т. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщал ранее президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, план Минсельхоза России по приобретению минеральных удобрений на этот год будет перевыполнен.
С сентября 2022 года в России действует обновленная Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. По базовому сценарию правительства экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с 29,5 млрд долларов в 2024 году до 41 млрд долларов в 2030 году. По оптимистическому — в 2024 году объём экспорта составит 30 млрд долларов, а в 2030 году — 47,1 млрд долларов.
Также стратегия ставит задачу вовлечь к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 млн га земли. По мнению Минсельхоза России, к этому времени объем закупки агрохимикатов аграриями необходимо довести до 8 млн тонн.
За последние 10 лет приоритетный российский АПК удвоил потребление минудобрений. Производство ключевых видов минудобрений, применяющихся в АПК, продолжает расти. По данным Росстат, в январе–июле производство азотных удобрений выросло на 2,5%, фосфорных — на 0,4%. А в конце лета ФосАгро, крупнейший в России и Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, заявил о планах увеличить объем производства в этом году на 3-4%.
Прибавка, очевидно, предназначена для российского потребления: в последние годы на российский АПК приходится до трети готовой продукции. А в этом году ФосАгро резко нарастила поставки и промышленным потребителям.
Эксперты отмечают, что компания способна направлять на внутренний рынок до 50% объемов производства, тем более, что компания расширяет сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями. В прошлом году открылся офис сети дистрибуции «ФосАгро-Регион» на Урале. В этом — начала работу 11-я региональная компания «ФосАгро-Регион», ориентированная на регионы Сибири и Дальнего Востока. На фоне динамики реализации экспортного потенциала АПК этих регионов, спрос на современные минеральные удобрения там будет стабильно расти.
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