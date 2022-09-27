В Донбассе, Херсонщине и Запорожье раскрыты первые итоги референдумов
Москва, 27 сентября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Запорожской и Херсонской областях опубликовали первые результаты референдумов о воссоединении с Россией.
Иван Шилов ИА REGNUM
Референдум в Запорожской области по вопросу воссоединения с Россией
По данным счётных комиссий, предварительные итоги следующие:
В Запорожской области по итогам подсчёта 18% голосов «за» проголосовали 87,19%.
В ДНР по итогам подсчёта 16% голосов «за» проголосовали 98,05%.
В ЛНР по итогам подсчёта 14% голосов «за» проголосовали 97,79%.
В Херсонской области по итогам подсчёта 12% голосов «за» проголосовали 97,47%.