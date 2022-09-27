Москва, 27 сентября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Запорожской и Херсонской областях опубликовали первые результаты референдумов о воссоединении с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Запорожской области по вопросу воссоединения с Россией

По данным счётных комиссий, предварительные итоги следующие:

В Запорожской области по итогам подсчёта 18% голосов «за» проголосовали 87,19%.

В ДНР по итогам подсчёта 16% голосов «за» проголосовали 98,05%.

В ЛНР по итогам подсчёта 14% голосов «за» проголосовали 97,79%.

В Херсонской области по итогам подсчёта 12% голосов «за» проголосовали 97,47%.