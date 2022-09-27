Берлин, 27 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Создатели немецкого сериала «Тьма» для сервиса Netflix Янтье Фризе и Баран бо Одар рассказали о своём новом проекте под названием «1899». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Цитата из т/с «Тьма» Луис Хофман в роли Йонаса

По словам авторов, после успешного выхода шоу «Тьма» на их плечи «лёг груз ответственности», так как зрители ждут от них качественный продукт. Фризе и бо Одар также заявили, что в «1899» будет похожая на «Тьму» атмосфера и тональность, однако в новом сериале не будет временных парадоксов. Проект позиционируется как мистический триллер.

Добавим, что, по сюжету шоу, в 1899 году во время морского путешествия из Европы в США группа переселенцев разного происхождения замечает дрейфующий в море корабль, пропавший несколько месяцев назад. На борту судна их ожидает жуткая тайна. Релиз проекта запланирован на 2022 год.