Создатели «Тьмы» обещают схожую атмосферу в их новом сериале «1899»
Берлин, 27 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Создатели немецкого сериала «Тьма» для сервиса Netflix Янтье Фризе и Баран бо Одар рассказали о своём новом проекте под названием «1899». Об этом сообщает Entertainment Weekly.
По словам авторов, после успешного выхода шоу «Тьма» на их плечи «лёг груз ответственности», так как зрители ждут от них качественный продукт. Фризе и бо Одар также заявили, что в «1899» будет похожая на «Тьму» атмосфера и тональность, однако в новом сериале не будет временных парадоксов. Проект позиционируется как мистический триллер.
Добавим, что, по сюжету шоу, в 1899 году во время морского путешествия из Европы в США группа переселенцев разного происхождения замечает дрейфующий в море корабль, пропавший несколько месяцев назад. На борту судна их ожидает жуткая тайна. Релиз проекта запланирован на 2022 год.