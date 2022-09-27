Ижевск, 27 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Ижевске на базе лицея №86 открыли штаб психологической поддержки пострадавших при нападении на школу №88. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Екатерина Калаева ИА REGNUM В кабинете психолога

В штабе работают психологи МЧС, специалисты из Казани, Нижнего Новгорода и Ижевска, отметила зампред правительства республики Татьяна Чуракова. Получить помощь психологов могут родные и близкие погибших и пострадавших, а также педагоги и ученики школы.

«Но, если есть запрос на поддержку у других жителей, тех, кто испытывает чувство тревоги, здесь тоже помогут», — добавила вице-премьер.

Штаб будет работать минимум до конца текущей недели, при этом работа по оказанию психологической помощи будет проводиться в течение трех месяцев, при необходимости — дольше.

«Сейчас в Ижевске много специалистов разного профиля, которые знают, как работать с травмами. Мы со стороны института уполномоченных отработали адресные запросы, вчера были в больнице, по каждому отдельному случаю сформировали список того, что необходимо сделать», — подчеркнула уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она заверила, что каждой пострадавшей семье будут помогать, чем только возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на школу №88 погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 24 человека пострадали. 27 сентября 15 раненых, в том числе 12 детей, были доставлены в Москву спецбортом МЧС, где будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь.