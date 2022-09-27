Псков, , 16:45 — REGNUM В Псковской области завершается голосование на референдумах по вопросу вступления Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей быв. УССР в состав России, сообщает 27 сентября избирательная комиссия региона.

Бюллетень голосования на референдумах по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. t. me/izbircompskov

Комиссии, образованные из числа находящихся на Псковщине граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, организовали голосование как непосредственно на участках, так и с выездом членов комиссий по предварительным заявкам беженцев.

«Мы не в первый раз участвуем в референдуме. В 2014 году мы голосовали, но там все оказалось нелегитимно. Мы за то чтобы присоединиться к России, у нас тут много родственников. Перед нами даже не стоял выбор, за что голосовать», — рассказала телеканалу «Первый Псковский» избирательница из ДНР Людмила Самоделко.

«Будем надеяться, что наш неудавшийся брак с [бывшей УССР] закончится. Нас не поняли там», — резюмировала другая участница голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: Беженцы из ДНР и ЛНР на Псковщине смогут проголосовать на референдумах