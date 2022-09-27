На Псковщине завершается голосование жителей Донбасса и бывшей УССР
Псков, 27 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Псковской области завершается голосование на референдумах по вопросу вступления Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей быв. УССР в состав России, сообщает 27 сентября избирательная комиссия региона.
Комиссии, образованные из числа находящихся на Псковщине граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, организовали голосование как непосредственно на участках, так и с выездом членов комиссий по предварительным заявкам беженцев.
«Мы не в первый раз участвуем в референдуме. В 2014 году мы голосовали, но там все оказалось нелегитимно. Мы за то чтобы присоединиться к России, у нас тут много родственников. Перед нами даже не стоял выбор, за что голосовать», — рассказала телеканалу «Первый Псковский» избирательница из ДНР Людмила Самоделко.
«Будем надеяться, что наш неудавшийся брак с [бывшей УССР] закончится. Нас не поняли там», — резюмировала другая участница голосования.