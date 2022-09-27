Москва, 27 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Завтра, 28 сентября, состоится заседание Совета Думы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Жуков

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«Завтра состоится Совет Думы», — сказал Жуков, закрывая пленарное заседание Госдумы.

Совет Думы определяет повестку пленарных заседаний палаты.

Как ожидается, скоро будут известны итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Вместе с тем в Совфеде сообщили, что очередное заседание состоится 4 октября.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может выступить перед палатами Федерального собрания 30 сентября.