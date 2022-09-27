Вашингтон, 27 сентября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис 27 сентября проведет встречу с руководителями японской индустрии полупроводников в рамках усилий администрации президента США Джо Байдена по увеличению производства микросхем в Штатах, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Камала Харрис

Харрис планирует рассказать представителям бизнеса в Японии о стимулах, которые США создают для инвесторов, вкладывающихся в производство полупроводников в Штатах. Отметим, что правительство США разработало новые стимулы в рамках закона о выделении $52,7 миллиардов на субсидии для данной отрасли.

Вице-президент также надеется уговорить местных предпринимателей перенести производственные центры своих компаний из стран с низкими ценами, таких как Китай, в США.

Напомним, Джо Байден пытается развивать технологии по созданию высокотехнологичных чипов в попытке сохранить высокооплачиваемые рабочие места и противостоять доминированию Китая, который считается главным стратегическим конкурентом Вашингтона.