Калуга, 27 сентября 2022, 16:46 — REGNUM Находящиеся на территории Калужской области жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приняли участие в референдумах. Голосование завершено, сообщили 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Калужской области.
Избирательные участки прекратили работу в 16:00. Все желающие из числа жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бывш. УССР, находящиеся на территории калужского региона, высказали свою политическую позицию на референдумах, которые должны определить дальнейшую судьбу этих территорий.
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