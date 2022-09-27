Калуга, , 16:46 — REGNUM Находящиеся на территории Калужской области жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приняли участие в референдумах. Голосование завершено, сообщили 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Калужской области.

В Калужской области беженцы из бывш. УССР приняли участие в референдумах Избирательная комиссия Калужской области

Избирательные участки прекратили работу в 16:00. Все желающие из числа жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бывш. УССР, находящиеся на территории калужского региона, высказали свою политическую позицию на референдумах, которые должны определить дальнейшую судьбу этих территорий.

«Протоколы из Калужской области будут переданы в избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бывш. УССР для подведения общих итогов», — отметили в калужской облизбиркоме.

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