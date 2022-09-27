Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) разработал прогноз ожидаемых ледовых условий в российских арктических морях на вторую половину летней навигации. В сентябре-октябре 2022 года в Баренцевом, Карском, море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях ожидается легкий и средний типы ледовых условий. Об этом сообщает пресс-служба ААНИИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Прогноз ожидаемых ледовых условий был разработан с учётом начавшихся осенне-летних гидрометеорологических процессов, а также содержит уточненные данные к долгосрочному прогнозу, разработанному в августе текущего года. Ожидается, что во второй половине летней навигации условия для плавания будут относительно благоприятными. В Баренцевом и Карском морях, море Лаптевых и в западной части Восточно-Сибирского моря прогнозируется легкий тип ледовых условий, а в восточной части Восточно-Сибирского и Чукотского морей — средний.

«В этом сезоне фиксируется высокая изменчивость обстановки в арктических морях. В частности, вдоль побережья Чукотки в последней декаде августа отмечались аномально сложные ледовые условия — очень сплоченные (9−10 баллов) и сплоченные (7−8 баллов) льды, дрейфующие в Берингово море. Подобная ледовая обстановка не регистрировалась ни разу за последние 20 лет. Мы наблюдали явную тенденцию к сокращению периода безледокольного плавания по трассе Севморпути и формированию тяжелых ледовых условий на конец навигационного периода. В сентябре ситуация резко изменилась: при сохранении отрицательных температур и сильных северных ветрах происходит быстрое таяние льда. Буквально за неделю, с 9 по 15 сентября, относительная площадь ледяного покрова сократилась на 15%, что может свидетельствовать о притоке теплых вод», — рассказал директор ААНИИАлександр Макаров.

Он также добавил, что условиях глобального потепления нельзя пренебрегать использованием ледовой и гидрометеорологической информацией. Долгосрочные ледовые прогнозы, которые необходимы для оптимального планирования морских операций, имеют особое значение.

Как сообщалоИА REGNUM, атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Мурманска во второй субсидируемый Минвостокразвития России круговой каботажный рейс по Северному морскому пути.

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