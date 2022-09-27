Москва, , 16:35 — REGNUM В России 88,5% детей регулярно занимаются спортом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Статистику по всем регионам ежегодно формирует Минспорт России.

Вице-премьер напомнил, что Правительство по поручению Президента России Владимира Путина разработало и утвердило концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года. В ее рамках в 84 субъектах утверждены региональные программы развития, еще в одном документ находится на согласовании.

«Приоритетная задача при реализации концепции — привлекать к занятиям спортом как можно больше детей, начиная с самых ранних лет. На данный момент в России систематически занимаются физкультурой около 24,3 миллионов детей — это 88,5%. К 2030 году этот показатель должен превысить 90%. При этом профессионально занимаются в спортивных школах и центрах подготовки свыше 3,2 миллионов ребят. Среди регионов лидерами по количеству занимающихся являются Москва, Московская, Ростовская и Свердловская области, Краснодарский край, а также Республика Дагестан», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что для достижения поставленных целей Правительством проводится комплексная работа. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» создаются новые спортивные объекты. В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 100 ФОКов, футбольных полей, катков и т.д. по всей стране.

Запущен новый федеральный проект «Бизнес-спринт». В его рамках в регионах создаются «умные» спортивные площадки и модульные залы шаговой доступности. В этом году ведется строительство190 спортплощадок и модульных залов по всей стране, а до 2030 года их число увеличится до 1500. При этом не менее 50% объектов капитального строительства для массового спорта будут создаваться с привлечением частных инвестиций.

«Расширяется количество соревнований для детей и молодежи. Отличившиеся в них спортсмены имеют возможность получать стипендии Президента России для обучения в вузах и ссузах. Соревнования среди школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» проводятся на Кубок Президента Российской Федерации. Интерес как российских, так и иностранных юных спортсменов ежегодно привлекают международные игры «Дети Азии» — в этом году во Владивостокеони объединили более 300 участников из 8 российских регионов и 12 зарубежных стран. Поддержка и развитие спортивного таланта с детского возраста — ключевой элемент спортивной вертикали, а также важная составляющая нашей общей работы по вовлечению жителей страны в регулярные занятия спортом и физической культурой», — добавил министр спорта России Олег Матыцин.