Богучар, Воронежская область, 27 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Под Воронежем семь мобилизованных военнослужащих из Белгородской области 27 сентября заключили браки со своими невестами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Букет

Торжественные церемонии прошли в территориальном отделе ЗАГС Богучарского района Воронежской области. Добраться к месту бракосочетания белгородским невестам помогли сотрудники ЗАГСа, военнослужащим дали увольнительные.

«ЗАГСы Белгородской области продолжают принимать заявления на регистрацию брака от жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Оформляют отношения в тот же день», — напомнили в правительстве.

Бракосочетания организовали благодаря договорённостям между властями регионов-соседей.