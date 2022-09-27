Москва, , 16:34 — REGNUM Повреждение ниток «Северного потока» и «Северного потока — 2» является откровенной диверсией и неловкой попыткой экономически дестабилизировать Россию, уверен глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор Виктор Бондарев. council. gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, в компании-операторе Nord Stream AG заявили о беспрецедентном характере разрушений, которые произошли в один день сразу на трёх нитках морских газопроводов.

«Вероятность технического фактора поломки, например, производственного брака, — это что-то из области фантастики. Во-первых, одновременно на всех трёх нитках такое «случайно» не могло произойти. Во-вторых, при строительстве обоих «Северных потоков» осуществлялся строгий контроль качества. Полагаю, что заказчики этого вредительства, а не из стран ЕС, ведь такие беспрецедентные аварии на газопроводах могут в перспективе привести Европу к энергетическому кризису», — отметил Бондарев в своем телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что США никогда особенно не дорожили Европой и часто жертвовали её интересами.

«Поэтому даже если на европейском континенте будет острый дефицит голубого топлива, если европейцы начнут откровенно замерзать (и в таком случае искать газового компромисса с нами), заокеанского «гегемона» это вряд ли станет беспокоить. Полагаю, что акция совершена специально для того, чтобы исключить возможность восстановления экономического сотрудничества России и Европы в газовой сфере. Только в случае такого расклада проигравшей окажется не Россия», — заключил Бондарев.

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