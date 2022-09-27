Ершовский район, Саратовская область, 27 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В отношении врача-патологоанатома одного из медицинских учреждений Саратовской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, с января по июль 2022 года патологоанатом одного из медицинских учреждений Ершовского района проводил исследования на платной основе, хотя производиться они должны были на безвозмездной основе. Врач незаконно получил от родственников умерших более 270 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Противоправные действия медика пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM передавало, главный врач одной из стоматологических поликлиник Саратова получил от врача вверенного его медучреждения частями взятку в виде денег на общую сумму более 1 млн рублей.

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