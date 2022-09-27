Челябинск, 27 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Челябинске от военкомата Советского и Центрального районов отправили группу мобилизованных. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Всего состоялась отправка 35 граждан. Они уехали в учебную часть на территорию Свердловской области. Проводить их пришли близкие и друзья.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Её объявил президент государства Владимир Путин.